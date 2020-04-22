Karaman'da 5 bin 651 kişiye 5 milyon 651 bin lira nakdi yardım yapıldı - Son Dakika

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Karaman'da 5 bin 651 kişiye 5 milyon 651 bin lira nakdi yardım yapıldı
6 saat önce
Karaman'da korona virüs salgını sonrasında ihtiyaç sahibi ailelere destek amaçlı başlatılan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 5 bin 651 kişiye kişi başı bin lira olmak üzere toplam 5 milyon 651 bin lira nakdi yardım yapıldığı bildirildi.
Karaman'da korona virüs salgını sonrasında ihtiyaç sahibi ailelere destek amaçlı başlatılan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 5 bin 651 kişiye kişi başı bin lira olmak üzere toplam 5 milyon 651 bin lira nakdi yardım yapıldığı bildirildi.
Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapılması kararlaştırılmış ve etaplar halinde uygulanmaya başlanılmıştır. İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Karaman il genelinde Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları ve PTT personelince hak sahiplerine evlerinde elden 1. Faz Sosyal Destek Ödemeleri olarak 5 bin 651 kişiye kişi başı bin lira olmak üzere toplam 5 milyon 651 bin TL nakdi yardım yapılmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca son şekli verilen, hak sahiplerine ilişkin listelere göre yapılan 2. Faz sosyal yardım ödemelerinin de, yine Sosyal Destek Grubu çalışanları ve PTT personelince hak sahiplerine evlerinde elden 2. Faz Sosyal Destek Ödemeleri olarak ilimiz genelinde 4 bin 528 kişiye, kişi başı bin lira nakdi yardım olmak üzere toplamda 4 milyon 528 bin TL nakdi yardım yapılmış olup, 1 ve 2. Fazda toplam 10 bin 179 kişiye 10 milyon 179 bin lira nakdi yardım yapılmıştır" denildi. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:47 Kaynak: İHA
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