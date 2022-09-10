KARAMAN'DA 5 FARKLI KURUM TARAFINDAN OKUL SERVİSLERİ DENETLENDİ

KARAMAN'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi Karaman Valiliğince, okul servisleri denetim kurulu oluşturuldu. Denetim alanına davet edilen okul servisleri 5 kurumun tarafından tekerinden kemerine varana kadar incelemeden geçti.

Karaman Valiliği koordinesinde; Karaman İl Emiyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karaman Belediyesi, Karayolları ile Şoförler ve Otomobilciler Odası temsilcilerinden oluşan denetim ekibini oluşturdu.

Karaman Şoförler ve Otomobilciler Odası kentte öğrenci taşımacılığı yapacak olan üyelerini denetim için Hürriyet Mahallesinde bulunan sürücü eğitim alanına davet etti. Okul servisi sürücüleri burada trafik polisleri ve trafik jandarma timleri tarafından bilgilendirildi. Bilgilendirmelerin ardından her servis aracı denetime katılan 5 kurum tarafından kendi açılarına göre ayrı ayrı denetlendi. Eksiklikleri tespit edilen servis araçları not alınarak eksiklerin tamamlanması için süre verildi.

Okul sezonu öncesi yapılan uygulamanın yerinde bir karar olduğunu eksiklikleri önceden görerek tedbir alınması gerektiğini söyleyen Karaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemalettin Canuylasi, '2022-2023 eğitim öğretim döneminin pazartesi günü itibari ile sağlıklı bir şekilde başlaması için bugün ilgili kurumlarla öğrenci taşımacılığı yapacak olan esnaflarımızın araçlarını, eksikliklerini görmek ve bu eksiklikleri tamamlamak için buradayız. Sağlıklı, kazasız bir yıl geçirmek temennisi ile bugün bu uygulamayı yapıyoruz. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız için. Ben ilgili kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılınında kazasız belasız bir yıl olmasını temenni ediyor, esnafımıza başarılar diliyor tüm öğrenci velilerimizede saygılar sunuyorum' dedi.(DHA)