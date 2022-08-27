5 katlı apartmanın çatısından düşen Beytullah, 9 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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5 katlı apartmanın çatısından düşen Beytullah, 9 gün sonra hayatını kaybetti

27.08.2022 13:48
5 katlı apartmanın çatısından düşen Beytullah, 9 gün sonra hayatını kaybetti

KARAMAN'da, 5 katlı binanın çatısından düşüp yaralanan Beytullah Demir (24) 9 günlük yaşam savaşını yitirdi.

KARAMAN'da, 5 katlı binanın çatısından düşüp yaralanan Beytullah Demir (24) 9 günlük yaşam savaşını yitirdi.

Olay, 18 Ağustos günü Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Ferhat Şarlak Caddesi'nde meydana geldi. Oturduğu 5 katlı binanın çatısına çıkan Beytullah Demir, dengesini kaybedip beton zemine düştü. Mahallelinin ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Demir, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Konya'daki hastaneye sevk edildi. 9 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Beytullah Demir, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Beytullah Demir'in, otopsi işlemlerinin ardından Karaman Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Beytullah Demir'in çatıya neden çıktığı ise henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 katlı apartmanın çatısından düşen Beytullah, 9 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 katlı apartmanın çatısından düşen Beytullah, 9 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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