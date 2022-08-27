Beytullah Demir'in çatıya neden çıktığı ise henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, 18 Ağustos günü Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Ferhat Şarlak Caddesi'nde meydana geldi. Oturduğu 5 katlı binanın çatısına çıkan Beytullah Demir, dengesini kaybedip beton zemine düştü. Mahallelinin ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Demir, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Konya 'daki hastaneye sevk edildi. 9 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Beytullah Demir, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 5 katlı apartmanın çatısından düşen Beytullah, 9 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

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