Karaman'da 501 cami boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da 501 cami boş kaldı - Son Dakika

Karaman'da 501 cami boş kaldı

6 saat önce

Karaman'da 501 cami ilk defa cuma namazında boş kaldı.

Karaman'da 501 cami boş kaldı, System.String[]

Karaman'da 501 cami ilk defa cuma namazında boş kaldı. Korona virüs önlemleri kapsamımda camilerde cuma namazı kılınmaması kararının alınmasıyla cami kapıları kilitlendi.


Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) ülkemizde de görülmesiyle önlemler hat safhaya çıkartıldı. Korona virüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak için alınan tedbirler kapsamında camilerde cuma namazının kılınmaması kararlaştırıldı. Ezan okunduktan sonra minarelerden korona virüsten dolayı cuma namazının cemaatle kılınmayacağı bunun yerine herkesin evlerinde öğlen namazını kılabileceği anonsu yapılarak dua istendi. Vatandaşların yapılan uyarıları dikkate alarak camilere gelmediği gözlendi. - KARAMAN

Çin Halk Cumhuriyeti, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:30 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya sert uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak         
19:34
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya         
17:10
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi         
16:46
Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu         
14:43
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor         
13:11
Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler         
12:23
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi         
09:58
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti         
09:29
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi         
09:10
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 21:50:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'da 501 cami boş kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]