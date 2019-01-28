Son Dakika Haberleri: Karaman'da 515 Konutun Anahtar Teslimi Başladı

Karaman'da 515 Konutun Anahtar Teslimi Başladı

50 dakika önce

Karaman Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliği ile 515 konut projesi kapsamında yapılan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

Karaman'da 515 Konutun Anahtar Teslimi Başladı, System.String[]
Karaman Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliği ile 515 konut projesi kapsamında yapılan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

TOKİ tarafından Kırbağı Mevkisinde yapımı tamamlanan 515 konutun anahtar teslimleri başladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada konut dağıtımının 13 Şubat 2019 tarihine kadar devam edeceği belirtilirken, ilk teslimler bugün yapıldı. AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, Kırbağı Mahallesinde 515 konutun yapıldığı alana giderek hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Anahtar tesliminden sonra konut sahipleriyle birlikte daireleri gezen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, ailelere; huzur, refah ve mutluluk içerisinde konutlarında oturmalarını dileyerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Karaman Belediyesi, Karaman, Güncel
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