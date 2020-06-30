Karaman'da 53 yaşındaki adam tuvalette ölü bulundu - Son Dakika

Karaman'da 53 yaşındaki adam tuvalette ölü bulundu

KARAMAN - Karaman'da bir kişi, umumi tuvalette ölmüş olarak bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi 27. Sokak'ta bulunan bir umumi tuvalette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tuvalet işletmecisi M.U., tuvalete giren Sedat Şen'in uzun süre çıkmadığını fark edince kapıyı çaldı. İçeriden ses gelmeyince kapıyı açan işletmeci, Şen'in cansız bedeniyle karşılaştı. M.U'nun haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Şen'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.