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Karaman'da 6 Kişi Örgüt Kurmak Gerekçesi ile Tutuklandı

11 dakika önce

Karaman'da suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Karaman'da 6 Kişi Örgüt Kurmak Gerekçesi ile Tutuklandı, System.String[]
Karaman'da suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri R.G'nin (22), liderliğini yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında suç örgütü lideri R.G'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şahısların Karaman ile Konya'nın Karapınar ve Çumra ilçelerinde bulunan iş yeri ve ikametlerinde eş zamanlı olarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 1 adet tam otomatik tabanca, 5 adet pompalı tüfek, 247 adet tabanca mermisi, 47 adet tüfek kartuşu, 493 adet gümrük kaçağı içki, 140 adet sahte bandrol ile 32 adet senet ele geçirdi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'silahlı suç örgütü yönetmek ve üye olmak', 'silahla adam yaralamak ve tehdit', 'uyuşturucu ve sahte içki satmak', 'ev ve iş yerleri kurşunlamak' suçlarından adliyeye sevk edildi. 14 saat süren mahkemenin ardından R.G., başta olmak üzere M.G., M.G., İ.D., İ.E ve A.K tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konarken, T.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:45 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Karaman, 3. Sayfa
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