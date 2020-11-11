Karaman'da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasında kısıtlamaya gidildi.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 11.11.2020 tarihli ve 18579 sayılı genelgesi gereğince, Perşembe gününden itibaren ilde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verildi. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmasına karar verildi."