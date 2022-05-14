KARAMAN'DA 7 BİN KİŞİ MEŞALELERLE FENER ALAYINA KATILDI - Son Dakika
Üye Girişi

KARAMAN'DA 7 BİN KİŞİ MEŞALELERLE FENER ALAYINA KATILDI

14.05.2022 00:23
KARAMAN'DA 7 BİN KİŞİ MEŞALELERLE FENER ALAYINA KATILDI

KARAMAN'da bu yıl 745'incisi düzenlenen Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında fener alayı yapıldı.

KARAMAN'da bu yıl 745'incisi düzenlenen Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında fener alayı yapıldı. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı fener alayının ardından Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Bando Komutanlığı, Karamanlılara konser verdi.

Karaman'da, 745'incisi düzenlenen Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayan fener alayı İstasyon Caddesi, Molla Fenari Caddesi ve İsmet Paşa Caddesi üzerinden yeniden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı fener alayının ardından kent meydanında havai fişek gösterisi düzenlendi. Havai fişek gösterisinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Bando Komutanlığı sahne aldı. Yaklaşık 1 saat boyunca sahnede performans sergileyen Bando Komutanlığı Karamanlılara unutulmaz bir konser verdi.

KARAMAN'DA 7 BİN KİŞİ MEŞALELERLE FENER ALAYINA KATILDI
KARAMAN'DA 7 BİN KİŞİ MEŞALELERLE FENER ALAYINA KATILDI
KARAMAN'DA 7 BİN KİŞİ MEŞALELERLE FENER ALAYINA KATILDI
KARAMAN'DA 7 BİN KİŞİ MEŞALELERLE FENER ALAYINA KATILDI
KARAMAN'DA 7 BİN KİŞİ MEŞALELERLE FENER ALAYINA KATILDI
KARAMAN'DA 7 BİN KİŞİ MEŞALELERLE FENER ALAYINA KATILDI
KARAMAN'DA 7 BİN KİŞİ MEŞALELERLE FENER ALAYINA KATILDI
KARAMAN'DA 7 BİN KİŞİ MEŞALELERLE FENER ALAYINA KATILDI
KARAMAN'DA 7 BİN KİŞİ MEŞALELERLE FENER ALAYINA KATILDI
KARAMAN'DA 7 BİN KİŞİ MEŞALELERLE FENER ALAYINA KATILDI
KARAMAN'DA 7 BİN KİŞİ MEŞALELERLE FENER ALAYINA KATILDI

YORUMLAR
500
Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi İsrail'in öldürdüğü Filistinli kadın gazetecinin cenazesine on binlerce kişi katıldı (3) İsrail'in öldürdüğü Filistinli kadın gazetecinin cenazesine on binlerce kişi katıldı (3)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAMAN'DA 7 BİN KİŞİ MEŞALELERLE FENER ALAYINA KATILDI - Son Dakika


Son Dakika
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
21:40 Dekolte kıyafetiyle Ahmet Çakar tarafından eleştirilen Melis Sezen ilk kez konuştu: Ruhumuz nasıl isterse öyle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 00:41:13. #1.11#
SON DAKİKA: KARAMAN'DA 7 BİN KİŞİ MEŞALELERLE FENER ALAYINA KATILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement