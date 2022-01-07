Karaman'da 70 eser, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılının ilk mitingini yarın Karaman'da yapacağını belirtti.

AK Parti Karaman İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan milletvekili Şeker, Karaman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla beklediğini söyledi.

Yarın yapılacak miting ile Karaman'da 70 eserin hizmete alınacağını anlatan Şeker, "Karaman'ın en çok beklediği hızlı tren vardı. Hızlı tren Türkiye'de sekizinci il olacak. 81 il olarak Türkiye'de büyükşehirlerin bile daha birçoğunda olmayan hızlı tren nüfusa göre küçük il olan Karaman'da hizmete başlamış olacak. Hızlı tren Karaman'ın Konya ve Ankara bağlantılarını kolaylaştıracak." dedi.

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketin her köşesine yatırım yaptığını söyleyerek, "İlgilenmedik hiçbir sorun kalmadı. Eksiklerimiz var onları da tamamlayacağız. Çok büyük yatırımlar yapıldı. En çok bekleneni Karaman için hızlı trendi. Onu da yarın açıyoruz. Çok büyük yatırımlar var. Barajlarımız, göletlerimiz var. Milletimizin desteği olduğu müddetçe Cumhurbaşkanı'mızın izinde milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk olarak saat 14.00'te Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşlarla bir araya gelerek toplu açılış törenine katılacağını, saat 16.00'da da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonunda AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katılacağını aktardı.

Tüm vatandaşları düzenlenecek olan programlara davet eden Çağlayan, şunları kaydetti:

"Dünya lideri Karaman'a geliyor. Karaman'ın en önemli projelerinden biri olan hızlı trenin hizmete alınması ve Karaman'ımızın gerçekten konforlu bir hizmet olan hızlı trenle buluşması yarından sonra gerçekleşecek. Bir rüyamız gerçek olacaktır. AK Parti eser siyaseti yapan bir partidir. 20 yıllık eserleri saymakla bitmez. İnşallah yarın Karaman'ımızda da 70 eserimizin açılışı yapılacak. Hızlı tren ve diğer hizmetler Karaman'ımıza hayırlı olsun. Karaman hep daha iyilerine layık bir şehirdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2022 yılındaki ilk mitingi ve ziyareti de Karaman olacaktır. Bu ayrıca bizim için bir şanstır. Karamanlı hemşerilerimizi de Cumhurbaşkanı'mıza destek vermeye ve buluşmaya davet ediyoruz."