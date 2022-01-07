Üye Girişi
Karaman'da 70 eser, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak - Son Dakika

Karaman'da 70 eser, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak

07.01.2022 14:02
Karaman'da 70 eser, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılının ilk mitingini yarın Karaman'da yapacağını belirtti.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılının ilk mitingini yarın Karaman'da yapacağını belirtti.

AK Parti Karaman İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan milletvekili Şeker, Karaman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla beklediğini söyledi.

Yarın yapılacak miting ile Karaman'da 70 eserin hizmete alınacağını anlatan Şeker, "Karaman'ın en çok beklediği hızlı tren vardı. Hızlı tren Türkiye'de sekizinci il olacak. 81 il olarak Türkiye'de büyükşehirlerin bile daha birçoğunda olmayan hızlı tren nüfusa göre küçük il olan Karaman'da hizmete başlamış olacak. Hızlı tren Karaman'ın Konya ve Ankara bağlantılarını kolaylaştıracak." dedi.

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketin her köşesine yatırım yaptığını söyleyerek, "İlgilenmedik hiçbir sorun kalmadı. Eksiklerimiz var onları da tamamlayacağız. Çok büyük yatırımlar yapıldı. En çok bekleneni Karaman için hızlı trendi. Onu da yarın açıyoruz. Çok büyük yatırımlar var. Barajlarımız, göletlerimiz var. Milletimizin desteği olduğu müddetçe Cumhurbaşkanı'mızın izinde milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk olarak saat 14.00'te Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşlarla bir araya gelerek toplu açılış törenine katılacağını, saat 16.00'da da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonunda AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katılacağını aktardı.

Tüm vatandaşları düzenlenecek olan programlara davet eden Çağlayan, şunları kaydetti:

"Dünya lideri Karaman'a geliyor. Karaman'ın en önemli projelerinden biri olan hızlı trenin hizmete alınması ve Karaman'ımızın gerçekten konforlu bir hizmet olan hızlı trenle buluşması yarından sonra gerçekleşecek. Bir rüyamız gerçek olacaktır. AK Parti eser siyaseti yapan bir partidir. 20 yıllık eserleri saymakla bitmez. İnşallah yarın Karaman'ımızda da 70 eserimizin açılışı yapılacak. Hızlı tren ve diğer hizmetler Karaman'ımıza hayırlı olsun. Karaman hep daha iyilerine layık bir şehirdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2022 yılındaki ilk mitingi ve ziyareti de Karaman olacaktır. Bu ayrıca bizim için bir şanstır. Karamanlı hemşerilerimizi de Cumhurbaşkanı'mıza destek vermeye ve buluşmaya davet ediyoruz."

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, Recep Şeker, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da 70 eser, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak - Son Dakika


Oğullarını öldüren gelinlerinden şikayetçi olmadılar Oğullarını öldüren gelinlerinden şikayetçi olmadılar         
14:04
Havalimanında darbedilen Barbaros Şansal'ın davasında karar çıktı Havalimanında darbedilen Barbaros Şansal'ın davasında karar çıktı         
13:50
4 aylık hamile Başak Dizer'den hamilelik pozu 4 aylık hamile Başak Dizer'den hamilelik pozu         
13:47
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19

Son Dakika Haberleri
14:03 Oğullarını öldüren gelinlerinden şikayetçi olmadılar
13:49 Havalimanında darbedilen Barbaros Şansal'ın davasında karar çıktı
13:49 Kırımlı gazeteci, muhteşem Türkçesi ile Kazakistan'da olan biteni anlattı: Rus askerlerine sığınmak nedir Allah aşkına?
13:47 4 aylık hamile Başak Dizer'den hamilelik pozu
13:40 Protestoların çatışmalara döndüğü Kazakistan'la ilgili bomba iddia: Nursultan Nazarbayev öldü, ailesi Londra'ya kaçtı
13:24 Belçikalı ünlü futbolcu hayatını dövmeyle bedenine kazıdı
13:18 Göztepe'den Mirallas atağı
13:12 Edirne'de yaşayan genç kadın her güne korkuyla uyanıyor
12:49 TÜİK açıkladı! 2021'in tamamında en çok dolar kazandırdı
12:47 Estetik kavgası Nişantaşı'nı birbirine kattı: Beni rehin aldılar, öldürecekler!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 14:09:22. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da 70 eser, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement