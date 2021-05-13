Karaman'da 744. Türk Dil Bayramı sade bir törenle kutlandı - Son Dakika

- Karaman'da 744. Türk Dil Bayramı sade bir törenle kutlandı

KARAMAN - Karaman'da bu yıl 744. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak sade bir törenle kutlandı.

Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na kutlama komitesinin çelenk bırakılmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. Korona virüs nedeniyle sosyal mesafeye uyularak gerçekleşen törene, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ile siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.