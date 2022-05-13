Karaman'da 745. Türk Dil Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da 745. Türk Dil Bayramı kutlanıyor

13.05.2022 12:36
Karaman'da 745. Türk Dil Bayramı kutlanıyor

Karaman'da, 745. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlileri kutlanmaya başlandı.

Karaman'da, 745. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlileri kutlanmaya başlandı.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesinin 745. yıldönümü törenlerle kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Şölen Yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşte, Vali Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Üyesi devletlerden gelen milletvekilleri, vatandaşların bayramını kutladı.

Kortejde, atın üstünde bulunan ve Karamanoğlu Mehmet Bey'i temsil eden kişi Türkçe Fermanı okudu. Tren Garı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Parkı'nda son buldu.

Cumhuriyet Parkı'nda devam eden etkinlikte, Işık ve beraberindekiler Atatürk Anıtı'na Türk Dil Bayramı çelengi sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yunus Emre Camisi'nde bulunan Yunus Emre Türbesi ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Dil Bayram dolayısıyla bisiklet yarışları, sergi açılışları, konserler ve konferanslar düzenlenecek.

YORUMLAR
500
Akşener: 'Çözüm Üretmek İçin; Beş Maaşlı 10 Maaşlı İsraf Abidesi, Kifayetsiz Muhteris, Pudra Şekerci Danışmanların İşten Çıkarılması Lazım' Akşener: 'Çözüm Üretmek İçin; Beş Maaşlı 10 Maaşlı İsraf Abidesi, Kifayetsiz Muhteris, Pudra Şekerci Danışmanların İşten Çıkarılması Lazım' KARAMAN'DA 745'İNCİ TÜRK DİL BAYRAMI KUTLANDI KARAMAN'DA 745'İNCİ TÜRK DİL BAYRAMI KUTLANDI

Türk Dil Bayramı, Yunus Emre, Karaman, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da 745. Türk Dil Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:41:27. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman'da 745. Türk Dil Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement