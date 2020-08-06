Karaman'da 84 caddede sigara içmek, dondurma ve çekirdek yemek yasaklandı - Son Dakika

KARAMAN'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, 84 cadde ve sokakta dondurma ve çekirdek yemenin yanı sıra sigara içmek de yasaklandı. Yasağın ilk gününde uyarılara rağmen sokaklarda sigara içip dondurma ve çekirdek yiyen kişiler hakkında tutanak tutuldu.

Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, kentte artan koronavirüs vakalarının ardından kentin bazı bölgeleri için yeni kararlar aldı. 84 cadde ve sokağı kapsayan kararda, yürüyerek veya oturarak sigara içmek, dondurma ve çekirdek yemek yasaklandı.