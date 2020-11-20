Karaman'da 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Karaman'da 9 bin litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt hazırlanarak, çevre illerde piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan kontrollerde, 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili U.B. gözaltına alındı.