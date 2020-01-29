Karaman'da ABD'nin sözde Ortadoğu Barış Planı protesto edildi - Son Dakika

Karaman'da, ABD Başkanı Trump'ın sözde Ortadoğu Barış Planı protesto edildi.



Karaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.



Platform Başkanı Yunus Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Kudüs'e sahip çıkmak için bir araya geldiklerini söyledi.



Sözde anlaşma teklifi için Özdemir şunları söyledi:

"Biz bu anlaşmayı elbette tanımıyoruz ve şiddetle red ediyoruz. Kudüs İslam'ın başkentidir ve hep öyle kalacaktır. Bütün dünya Müslümanları olarak bunu buradan bir kere daha hatırlatıyoruz.

Türkiye'nin bütün millet lideriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber tepkilerini ve net duruşlarını ortaya koyduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:



"Evet, üzgünüz, evet içimiz buruk, evet elimizden başka bir şey gelmiyor, adım adım yürütülen işgal planına engel olamadık, dünya Müslümanları olarak hep birden ayağa kalkıp onurumuz olan Kudüs'e sahip çıkamadık. Evet, İsrail ve Amerika zalimliğini yapıyor ve hesaplarını adım adım ortaya koyuyorlar. Onlara kahrediyoruz ama aynı şekilde onlara destek veren Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi kukla devletleri ve aynı şekilde destek veren devletleri de şiddetle lanetliyoruz. Yazıklar olsun onlara, rezillikleriyle beraber kahru perişan olup gitsinler inşallah."



Gösteride Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.