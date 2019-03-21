Son Dakika Haberleri: Karaman'da Adalet Ormanı Oluşturuluyor

Karaman'da Adalet Ormanı Oluşturuluyor

2 saat önce

Karaman'da denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından "Adalet Ormanı" oluşturuldu.

Karaman'da Adalet Ormanı Oluşturuluyor, System.String[]
Karaman'da denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından "Adalet Ormanı" oluşturuldu.

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, Karaman-Ereğli kara yolu üzerinde bulunan 73 bin 308 metrekare alan denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından ağaçlandırılıyor.

Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, bakanlıklar arasında yapılan protokol kapsamında ağaç dikim çalışmasının 81 ilde eş zamanlı olarak başladığını söyledi.

Oluşturacakları ormanlık alanlarla bir yandan ülke ekonomisine ve doğaya katkıda bulunacak, bir yandan da hükümlüleri faydalı bir işte çalıştırarak onları topluma kazandırmada yol almış olacaklarını ifade eden Yılmaz, destek ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Etkinliğe, Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Karaman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Nuri Özbey, Karaman İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, daire müdürleri ve denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:46 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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