Husumetli olduğu kadına çarpıp, 300 metre otomobilin tavanında sürükleyen sürücü serbest - Son Dakika
Üye Girişi

Husumetli olduğu kadına çarpıp, 300 metre otomobilin tavanında sürükleyen sürücü serbest

05.08.2022 20:15
Husumetli olduğu kadına çarpıp, 300 metre otomobilin tavanında sürükleyen sürücü serbest

KARAMAN'da adliye önünde konuşmak için kendisine doğru gelen husumetlisi Merve Şakır'a otomobiliyle çarpıp, yaklaşık 300 metre aracın tavanında sürükleyen sürücü Süleyman Y., sevk edildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

KARAMAN'da adliye önünde konuşmak için kendisine doğru gelen husumetlisi Merve Şakır'a otomobiliyle çarpıp, yaklaşık 300 metre aracın tavanında sürükleyen sürücü Süleyman Y., sevk edildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Sürücünün fren yapması sonucu aracın üzerinden düşen Merve Şakır'ın tedavisi ise sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaman Adalet Sarayı önünde meydana geldi. İddiaya göre Merve Şakır, aralarında husumet bulunan Süleyman Y. ile adliye önünde konuşmak istedi. Merve Şakır, Süleyman Y.'nin bulunduğu otomobile doğru yürürken, bir anda gaza basan sürücü, kendisine doğru gelen genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Merve Şakır otomobilin tavanında kalırken, Süleyman Y. ise durmayarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 300 metre boyunca otomobilin tavanında sürüklenen Merve Şakır, Süleyman Y.'nin akaryakıt istasyonu içerisine girerken fren yapması sonucu otomobilin önüne düştü. Süleyman Y., bu kez de otomobil ile Şakır'ın sol ayağının üzerinden geçerek kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve Şakır'ın otomobilin üzerinde sürüklendiği anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay yerinden kaçtıktan sonra kısa sürede yakalanan sürücü Süleyman Y., bugün sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Genç kadının tedavisi ise devam ediyor.


YORUMLAR
500
Traktör 200 metrelik uçuruma yuvarlandı Traktör 200 metrelik uçuruma yuvarlandı Kavgalı olduğu kadına aracıyla çarpan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kavgalı olduğu kadına aracıyla çarpan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetli olduğu kadına çarpıp, 300 metre otomobilin tavanında sürükleyen sürücü serbest - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:04 Süper Lig, İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasıyla başlıyor! Maçın ilk 11'leri netleşti
19:49 UEFA, Putin tezahüratlarının yapıldığı Dinamo Kiev karşılaşması için Fenerbahçe'ye ceza kesti
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi sona erdi!
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 20:15:50. #1.12#
SON DAKİKA: Husumetli olduğu kadına çarpıp, 300 metre otomobilin tavanında sürükleyen sürücü serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement