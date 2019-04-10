Karaman'da Afet Eğitimi Düzenlendi

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeline "Temel Afet Bilinci Eğitimi" verildi.

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeline "Temel Afet Bilinci Eğitimi" verildi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri tarafından katılımcılara, afetlerle mücadele konusunda temel bilgi ve kavramlar, afet bilinci kültürü ve çevredeki riskler, bu risklerin azaltılması konusunda bilgiler verildi.



Katılımcılara ayrıca, afetlerin ilk 72 saatinde izlenecek davranışlar ve afete hazırlık kültürü, alınabilecek temel önlemler, afetlerde doğru davranış şekilleri ve uygulamaları, afet acil durum planlaması, temel arama kurtarma, yangın bilgisi ve afetler sonrası temel ihtiyaçlar konusunda bilgilendirme yapıldı.



Üç saat süren eğitim, tahliye tatbikatı ile sona erdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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