Karaman'da Afgan çobanı öldürdüğü ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, çobanın öldürüldüğünü ve sürüklenerek kuyuya atıldığını tespit etmişti.

Merkeze bağlı Çoğlu köyünde kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çoban Halil Özbek'in cesedi, dün koyunları otlattığı bölgedeki kullanılmayan su kuyusunda bulunmuştu.

Şüphelilerin, Özbek ile alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiklerini, daha sonra tabancayla öldürdükten sonra kuyuya attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Afgan çoban Halil Özbek'in dün cesedinin bulunmasından sonra çalışma başlatan Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen katil zanlıları M.C. ve M.E'yi gözaltına aldı.

Karaman 'da Afganistan uyruklu çobanın cesedinin su kuyusunda bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak

Avşar Kızı, röntgenci hayranıyla ilgili verilen karara isyan etti

ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti

Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım

Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı

Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor

Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı

Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı