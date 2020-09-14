Karaman'da Ahilik Haftası kutlamaları - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Ahilik Haftası kutlamaları nedeniyle Ahilik Haftası Kutlama Komitesini makamında kabul etti.

Ziyarette, Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal, Vali Işık'a Ahi babası kaftanı ve ahilik nasihati yazılı ferman hediye etti.

Kutlama Komitesinin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Işık, salgından dolayı kısıtlamalar getirilerek kutlanan Ahilik Haftası kutlamalarının salgından kurtularak bir sonraki seneye daha coşkulu bir şekilde kutlanması temennisinde bulundu.

Kendisine hediye edilen Ahilik Nasihati'ni okuyarak çok beğendiğini ifade eden Işık, Karamanlı Esnaf ve Sanatkarların Ahilik Kültür Haftası'nı tebrik etti.

Ziyarete, Ticaret İl Müdürü Adem Özcan ve Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulu üyeleri katıldı.