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Karaman'da Ahilik Hastası kutlandı

59 dakika önce

Karaman'da Ahilik Haftası, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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Karaman'da Ahilik Haftası, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Kutlamalar, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal'ın, Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından esnaf dostu seçilen Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile yılın ahisi İbrahim Aktaş'a Ahi Kaftanı giydirildi. Kutlamalar daha sonra İsmet Paşa Caddesi'nden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar mehteran takımı eşliğinde yürüyüşle devam etti. Aktekke Meydanı'nda devam etkinliklerde konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal, ahiliğin bir insan bilimi olduğunu söyledi.


Ahilik haftası kutlamalarının bu yıl 32'ncisini kutladıklarını ifade eden Uysal, "Ahilik bir insan bilimidir. Ahi her şeyde, her ortamda, her çağda denge ve düzen tutturandır. Bütün esnaf ve sanatkarlarımız ahilikten ilham almaktadırlar. Esnaf ve sanatkarlar olarak şerefli bir maziden geliyoruz. Türk milletinin teminatı olan esnaf ve sanatkarlar olarak, dün ve bugün, bilhassa zor günlerin sahibi olduk. İşte ahilik bu mesuliyetin tarihi şerefli timsalidir" diye konuştu.


Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'da "Ahilik geleneği sorumluluğu, dürüstlüğü, kul hakkını ön planda tutan, hayatı bu ilkeler çerçevesinde yaşamayı uygun bulan ve başlangıcı asırlar öncesine dayanan önemli bir geleneğimizdir. Kardeşliğin, cömertliğin, fedakarlığın, dürüstlüğün, üretimin, ahlakın, sanatın, ilmin esas alındığı ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli'dir. Kurduğu sistemle birçok mesleğin gelişmesine, gelecek nesillere aktarılmasına, nice çırak, usta, kalfa yetişmesine vesile olmuştur. Ahiler, oluşturdukları sosyal dayanışma ve sosyal güvenlik sistemiyle adeta kimsesizlerin kimsesi olmuşlardır. Bugün ülkemizin her ilinde bulunan esnaf odaları, meslek odaları, sanayi ve ticaret odaları da ilhamını Ahi Evran kültüründen almıştır" diye konuştu.


Etkinlikler, şed kuşatma töreni, yılın ustası, kalfası ve çırağına plaket takdim edilmesi ve esnaf çadırların gezilmesiyle son buldu. Kutlamalara, Karaman Valisi Fahri Meral, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, daire müdürleri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. - KARAMAN

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:06 Kaynak: İHA
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