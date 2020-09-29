Ahırda başlayıp samanlık ile eve sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü - Son Dakika

Ahırda başlayıp samanlık ile eve sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü

Ahırda başlayıp samanlık ile eve sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü Karaman'ın Ayrancı ilçesinde ahırda başlayarak samanlık ve eve sıçrayan yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ahırda başlayıp samanlık ile eve sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü

KARAMAN - Karaman'ın Ayrancı ilçesinde ahırda başlayarak samanlık ve eve sıçrayan yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçenin Ulu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.'ye ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar bir yandan içeride bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvanları tahliye etmeye çalışırken, diğer yandan durumu itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesiyle olay yerine gelen Ayrancı Belediyesi'ne ait itfaiye ekibi, rüzgarında etkisiyle ikamete sıçrayan yangına müdahale etti. Giderek kontrolden çıkan yangının K.U.'ya ait samanlığa da sıçraması üzerine Karaman ile Akçaşehir Belediyesinden takviye itfaiye ekipleri istendi. Diğer gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında 2 samanlık ve 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 2 büyükbaş hayvanla 20 yakın küçükbaş hayvan telef oldu. Alevlerin sıçradığı M.G.'ye ait evde ise maddi hasar oluştu. Öte yandan yangın haberini alır almaz olay yerine gelen Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı'da söndürme çalışmalarını takip etti.

Ahırda başlayıp samanlık ile eve sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü
Ahırda başlayıp samanlık ile eve sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü
Ahırda başlayıp samanlık ile eve sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü
Ahırda başlayıp samanlık ile eve sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü
Ahırda başlayıp samanlık ile eve sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü
Ahırda başlayıp samanlık ile eve sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü

İtfaiye, Ayrancı, Karaman, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 21:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ahırda başlayıp samanlık ile eve sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri El-Sabah'ın torunuyla son görüntüsü paylaşıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Galatasaray, Fenerbahçe derbisindeki olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi Galatasaray, Fenerbahçe derbisindeki olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi         
20:01
Manchester United, Alex Telles için 12 milyon euro teklif etti Manchester United, Alex Telles için 12 milyon euro teklif etti         
19:08
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı         
16:33
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor         
15:07
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 21:22:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahırda başlayıp samanlık ile eve sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei