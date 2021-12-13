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Karaman'da, Ahmet Çınar, cinayetinin sanıklarına yer keşfi yaptırıldı - Son Dakika

Karaman'da, Ahmet Çınar, cinayetinin sanıklarına yer keşfi yaptırıldı

13.12.2021 15:51

Karaman'da, Ahmet Çınar, cinayetinin sanıklarına yer keşfi yaptırıldı Mahkeme, 22 Aralık 2020 yılında sırtından bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki gencin, tutuklu sanıklarına ikinci kez olay yerinde keşif yaptırdı Karaman'da geçtiğimiz yıl işlenen cinayetin tutuklu sanıklarına mahkeme...

Karaman'da, Ahmet Çınar, cinayetinin sanıklarına yer keşfi yaptırıldı

Mahkeme, 22 Aralık 2020 yılında sırtından bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki gencin, tutuklu sanıklarına ikinci kez olay yerinde keşif yaptırdı

KARAMAN - Karaman'da geçtiğimiz yıl işlenen cinayetin tutuklu sanıklarına mahkeme tarafından ikinci kez olay yerinde keşif yaptırdı.

Olay, 22 Aralık 2020 yılında Cedit Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı etli ekmekçiden sipariş götürmek için çıkan ve verilen adrese gelen 16 yaşındaki Ahmet Çınar, elektrikli bisikletinde beklediği sırada arkasından gelen 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Ahmet Çınar, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Ahmet'i etli ekmek siparişi verip, öldürmüşler"

Küfür etme meselesi yüzünden kavgalı oldukları ileri sürülen şüpheli gençler, Ahmet Çınar'ın etli ekmekçide çalıştığını öğrenince telefonla etli ekmek siparişi verdi. Ahmet Çınar'ın belirtilen adrese siparişi getirmesiyle ilk olarak arkasından koşarak gelen M.Ü., genci sırtından bıçakladı. Yere düşen Ahmet Çınar'ı daha sonra A.A. da birkaç defa sırtından bıçaklayarak diğer arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden hızla kaçtı. Şahıslar kaçarken olayda kullandıkları iki bıçağı da arsa ve yol kenarına attı. Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ahmet Çınar'ı sırtından bıçaklayarak kaçan M.Ü. ve A.A. ile birlikte yanlarında bulunan diğer arkadaşları S.A. (14), M.C.E. (14), yabancı uyruklu M.A. ve A.F.G.'yi kısa sürede tespit ederek yakaladı. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 6 kişi, polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye getirildi. 6 zanlı daha sonra çıkarıldıkları mahkemece 'Tasarlayarak kasten adam öldürme' suçunda tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi. Hunharca bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Ahmet Çınar ise katillerinin cezaevine gönderildiği gün toprağa verildi.

Zanlılara ikinci kez yer keşfi yaptırıldı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan 6 kişi, cezaevi aracı ile olayın yaşandığı yere getirildi. Zanlılar, olay günü yaşananları keşfi yaptıran hakime tek tek anlattı. Keşif sırasında her iki tarafında avukatları hazır bulundu. Yapılan keşfin ardından zanlılar getirildikleri cezaevi nakil aracıyla tekrar cezaevine götürüldüler.

Karaman'da, Ahmet Çınar, cinayetinin sanıklarına yer keşfi yaptırıldı
Karaman'da, Ahmet Çınar, cinayetinin sanıklarına yer keşfi yaptırıldı
Karaman'da, Ahmet Çınar, cinayetinin sanıklarına yer keşfi yaptırıldı
Karaman'da, Ahmet Çınar, cinayetinin sanıklarına yer keşfi yaptırıldı
Karaman'da, Ahmet Çınar, cinayetinin sanıklarına yer keşfi yaptırıldı
Karaman'da, Ahmet Çınar, cinayetinin sanıklarına yer keşfi yaptırıldı
Karaman'da, Ahmet Çınar, cinayetinin sanıklarına yer keşfi yaptırıldı
Karaman'da, Ahmet Çınar, cinayetinin sanıklarına yer keşfi yaptırıldı

Ahmet Çınar, Karaman, Mahkeme, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da, Ahmet Çınar, cinayetinin sanıklarına yer keşfi yaptırıldı - Son Dakika


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