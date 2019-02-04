Karaman'da AK Parti'nin Seçim Çalışmaları Başladı

Karaman
AK Parti İl Teşkilatı yerel seçim kampanyasını düzenlediği programla başlattı.
15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı
'nda toplanan partililer hep birlikte dua etti.
İl Başkanı Mehmet Er
, buradaki konuşmasında yerel yönetimler manifestosunun ilanıyla birlikte seçim çalışmalarına hız verdiklerini ve gece gündüz çalışacaklarını belirtti.
AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin
de seçim sürecinin dolu dolu geçtiğini söyledi.
İlk günden itibaren Karaman halkınca şahsına gösterilen ilgi ve alakadan memnun olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Gelinen noktada gördüğüm bir tek şey var; o da bütün hemşehrilerimiz bize inanmışlar ve sonuna kadar da güvenmekteler. Başta vatandaşlarımız olmak üzere, hangi görüşten olursa olsun geçmiş dönemlerde şehrimize emek vermiş siyaset adamlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, resmi ve özel kurumlarımızla, odalarımızla, esnaf ve sanatkarlarımızla iç içe olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Her biriyle gerçekleştirmiş olduğumuz istişareler ve görüş alışverişlerimiz neticesinde plan ve projelerimize yön vermiş olduk. Hiç kimseyi ayırt etmeksizin bütün gönül sahiplerini elimizden geldiğince dinledik ve fikirlerine değer verdik. İnşallah bugün itibarıyla startını vereceğimiz süreci de halkımızın arasında geçireceğiz. Bütün parti teşkilatımızla birlikte mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak hemşehrilerimizin evlerine ve gönüllerine misafir olacağız."