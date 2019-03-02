Son Dakika Haberleri: Karaman'da Alkol 3 Genci Hastanelik Etti

Karaman'da Alkol 3 Genci Hastanelik Etti

29 dakika önce

Karaman'da evde alkol alan 3 gençten birisi balkondan düşerek yaralanırken, 2 arkadaşı da alkol komasına girerek hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da Alkol 3 Genci Hastanelik Etti, System.String[]
Karaman'da evde alkol alan 3 gençten birisi balkondan düşerek yaralanırken, 2 arkadaşı da alkol komasına girerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Abbas Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.T.A. (16), evlerine çağırdığı arkadaşları N.K. ve L.Ü. ile birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra L.Ü. alkolün de etkisiyle hava almak için çıktığı ikinci kattaki evin balkonundan aşağıya düştü. Yaralanan L.Ü, vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alkol komasına girdiği anlaşılan A.T.A. ile N.K. de başka bir ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:53 Kaynak: İHA

Karaman, 3. Sayfa
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