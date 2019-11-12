Karaman'da alt ve üstyapı çalışmaları

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şehrin her noktasında alt ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye bağlı birim müdürlüklerinin kentin farklı bölgelerinde gece ve gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



Ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olduğunu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:



"Karamanımız her noktasına hizmet götürmeye devam ediyoruz. Öncelik esasına uygun bir şekilde belirlediğimiz plan kapsamında her mahalleye girerek sorunları tek tek çözüme kavuşturuyoruz. Söz verdiğimiz gibi hiç durmadan, bıkmadan, yorulmadan çalışacağız bu şehri hep birlikte yöneteceğiz."