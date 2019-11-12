Son Dakika Haberleri: Karaman'da alt ve üstyapı çalışmaları
Son Dakika Güncel Karaman'da alt ve üstyapı çalışmaları - Son Dakika

Karaman'da alt ve üstyapı çalışmaları

6 saat önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şehrin her noktasında alt ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Karaman'da alt ve üstyapı çalışmaları, System.String[]

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şehrin her noktasında alt ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.


Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye bağlı birim müdürlüklerinin kentin farklı bölgelerinde gece ve gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.


Ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olduğunu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:


"Karamanımız her noktasına hizmet götürmeye devam ediyoruz. Öncelik esasına uygun bir şekilde belirlediğimiz plan kapsamında her mahalleye girerek sorunları tek tek çözüme kavuşturuyoruz. Söz verdiğimiz gibi hiç durmadan, bıkmadan, yorulmadan çalışacağız bu şehri hep birlikte yöneteceğiz."

Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kız 5'inci kattan atladı! Hayati tehlikesi devam ediyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin yerini biliyoruz "Ben bir şeytanın eline düştüm" notuyla intihar etti! Amcasının oğlu yeniden yargılanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:27:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da alt ve üstyapı çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]