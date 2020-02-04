Karaman'da altyapı ve üstyapı çalışmaları - Son Dakika

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kentteki altyapı ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Kalaycı, yaptığı açıklamada, şehrin farklı bölgelerinde öncelik arz eden mahalleler başta olmak üzere kanalizasyon ve yağmur suyu rögar hatlarının temizlik ve bakım işlerinin yapıldığını belirtti.



Çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktaran Kalaycı, şunları kaydetti:



"Ekiplerimiz kış aylarında olmamıza rağmen şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. İlimiz genelinde deforme olmuş yollar ve kaldırımları tespit edip onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Belirli bir plan çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarda ihtiyaç duyulan bölgelere anında müdahale ederek çözüme kavuşturuyoruz. Gece gündüz, yaz kış demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımız devam edecek. Bu şehrin sorunlarını hep birlikte çözeceğiz."