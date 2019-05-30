Karaman'da ambulans helikopter diş hekimi için havalandı

Karaman'da beyin kanaması geçiren diş hekimi, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

Karaman'da beyin kanaması geçiren diş hekimi, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli diş hekimi Uğur Demirel, sabah saatlerinde evinde rahatsızlandı.

Demirel, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Demirel'in hayati tehlikesi bulunması sebebiyle, ambulans helikopter talep edildi.



Demirel, Karaman Devlet Hastanesi yanında bulunan helikopter pistine inen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle, Konya'ya sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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