Son Dakika Haberleri: Karaman'da aniden bastıran yağmur, cadde ve alt geçitleri göle çevirdi
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Karaman'da aniden bastıran yağmur, cadde ve alt geçitleri göle çevirdi

5 saat önce

Karaman'da aniden bastıran yağmur, cadde ve alt geçitleri göle çevirdiKARAMAN - Karaman'da aniden bastıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve alt geçitler göle dönerken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karaman'da aniden bastıran yağmur, cadde ve alt geçitleri göle çevirdi
KARAMAN - Karaman'da aniden bastıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve alt geçitler göle dönerken, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Akşam saatlerinde aniden başlayan yağmur kısa sürmesine karşı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sağanak yağışın yol açtığı su birikintileri nedeniyle cadde ve alt geçitlerin suyla dolması nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Karaman Belediyesine bağlı ekipler, suyla dolan alt geçitlerde tıkanan rögar kapaklarını açmak için büyük mücadele verdi. Yapılan çalışmalar sonunda yolda kalan araçlar kurtarılırken, caddelerde biriken sular vidanjörlerle çekildi. Araç sürücüleri ise suyla dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.
Karaman'da aniden bastıran yağmur, cadde ve alt geçitleri göle çevirdi
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:31 Kaynak: İHA
Karaman, Genel
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