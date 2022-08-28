Yatağında morarmış bulunan Aliye bebek, kurtarılamadı - Son Dakika
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Yatağında morarmış bulunan Aliye bebek, kurtarılamadı

28.08.2022 14:18
Yatağında morarmış bulunan Aliye bebek, kurtarılamadı

KARAMAN'da, annesinin emzirip yatağına bıraktığı 6 aylık Aliye, morarmış bulundu.

KARAMAN'da, annesinin emzirip yatağına bıraktığı 6 aylık Aliye, morarmış bulundu. Anne Fadimeana Duran'ın ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Aliye bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, Nefise Sultan Mahallesi Abdulkerim Kılıç Caddesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Fadimeana Duran, iddiaya göre, 6 aylık bebeği Aliye'yi emzirdikten sonra uyutup yatağına bıraktı. Bir süre sonra çocuğunu kontrol eden Duran, bebeğin morardığını fark etti. Annenin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aliye bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aliye bebeğin cansız bedeni, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırılırken, polis de Duran ailesinin evinde inceleme yaptı.


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Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yatağında morarmış bulunan Aliye bebek, kurtarılamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yatağında morarmış bulunan Aliye bebek, kurtarılamadı - Son Dakika
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