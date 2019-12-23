Karaman'da apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Karaman'da apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Karaman'da apartmanın bodrum katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Karaman'da apartmanın bodrum katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda çoğunlukla üniversite öğrencilerinin kaldığı 4 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanı fark eden apartman sakinleri ve çevredekiler itfaiye ve polise haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayan apartman sakinleri, söndürme çalışmalarını balkondan izledi.

Karaman'da apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Karaman, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:39 Kaynak: AA
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