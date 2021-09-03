Araç yangını - Son Dakika

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Karaman'da park halindeyken yanan bir otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Külhan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi'nde park halinde olan 70 FN 572 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.