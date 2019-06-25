Son Dakika Haberleri: Karaman'da araç yangınları
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Karaman'da araç yangınları

1 saat önce

Karaman'da bir otomobil ve bir dorsede çıkan yangında maddi hasar oluştu.

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Karaman'da bir otomobil ve bir dorsede çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Karaman-Ereğli kara yolunun 14. kilometresinde seyir halindeki Şükrü Özer (60) idaresindeki 20 GH 121 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Alevleri gören sürücünün araçtan inmesinin ardından çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Bir süre ulaşıma kapanan Karaman-Ereğli karayolu, yangının söndürülmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
Karaman-Ereğli karayolunun 12. kilometresinde meydana gelen diğer olayda ise, Abit Altun yönetimindeki 70 FY 538 plakalı çekicinin 70 AB 305 plakalı dorsesinin kliması alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dorsede maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:40 Kaynak: AA
Karaman, Güncel
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