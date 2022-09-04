Silahla vurduğu husumetlisinin başında sigara içmiş - Son Dakika
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Silahla vurduğu husumetlisinin başında sigara içmiş

04.09.2022 10:59
Silahla vurduğu husumetlisinin başında sigara içmiş

KARAMAN'da aralarında daha önceden husumet bulunan Zekeriya K.(67) ve Hayrettin A. (58) dün karşılaştıkları sokakta birbirlerine bıçak ve tabancayla saldırıp yaralandı.

KARAMAN'da aralarında daha önceden husumet bulunan Zekeriya K.(67) ve Hayrettin A. (58) dün karşılaştıkları sokakta birbirlerine bıçak ve tabancayla saldırıp yaralandı. Bıçak darbeleriyle yaralanan Hayrettin A.'nın, tabancayla yaraladığı Zekeriya K. yerde kanlar içinde yatarken başında sigara içtiği görüntüleri ortaya çıktı.  Kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan Hayrettin A., dün gece taburcu olmasının ardından gözaltına alındı. Zekeriya K.'nin tedavisi sürüyor.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Fenari Mahallesi 293'üncü Sokak'ta meydana geldi. Hayrettin A., evine doğru giderken 7 yıldır aralarında husumet olan Zekeriya K. ile karşılaştı. Tarafların tartışması kavgaya döndü. Zekeriya K. üzerindeki bıçakla Hayrettin A.'yı 2 yerinden bıçakladı. Hayrettin A. da tabancayla Zekeriya K.'nin üzerine 4 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAKavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde Zekeriya K.'nin belindeki bıçağı, Hayrettin A.'nın da tabancayı çıkartıp tartışmaya başladığı görülüyor.  Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle  Zekeriya A., bıçakla  saldırıp birlikte yere düştüğü Hayrettin A.'yı yaraladı. Hayrettin A. da tabancayla önce 2 el, ayağa  kalktıktan sonra da yine  Zekeriya K.'ye  2 el daha ateş etti. Hayrettin A. sigarasını yakıp bir süre yerde kanlar içinde yatan Zekeriya K.'yı izledi.Kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan ikiliden Hayrettin A., dün gece taburcu olmasının ardından gözaltına alındı. Zekeriya K.'nin tedavisi sürüyor.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Karaman, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahla vurduğu husumetlisinin başında sigara içmiş - Son Dakika

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