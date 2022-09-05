Husumetlisini vurup başında sigara içen zanlı cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Husumetlisini vurup başında sigara içen zanlı cezaevine gönderildi

05.09.2022 13:14

Karaman'da kendisini bıçaklayan husumetlisi Zekeriya K.'yi (67) tabanca ile vurup başında sigara içen Hayrettin Akdağ (58), tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklandı. İkili arasında 7 yıl önce başlayan husumetin küfürleşme nedeniyle çıktığı ve geçen süreçte da tarafların 2 kez yine küfürleşme nedeniyle birbirlerinden şikayetçi olduğu ifade edildi.

Karaman'da Hayrettin Akdağ, evine doğru giderken 7 yıldır aralarında husumet olan Zekeriya K. ile karşılaştı. Tarafların tartışması kavgaya döndü. Zekeriya K., Hayrettin Akdağ'ı 2 yerinden bıçakladı. Akdağ da tabancayla Zekeriya K.'nin üzerine 4 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde Zekeriya K.'nin belindeki bıçağı, Hayrettin Akdağ'ın da tabancayı çıkartıp tartışmaya başladığı görülüyor.

2 EL DAHA ATEŞ EDİP SİGARA YAKMIŞ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Zekeriya A., bıçakla saldırıp birlikte yere düştüğü Akdağ'ı yaraladı. Akdağ da tabancayla önce 2 el, ayağa kalktıktan sonra da yine Zekeriya K.'ye 2 el daha ateş etti. Akdağ, sigarasını yakıp bir süre yerde kanlar içinde yatan Zekeriya K.'yı izledi.

HUSUMET KÜFÜRLEŞMEYLE BAŞLAMIŞ

İkili arasında 7 yıl önce başlayan husumetin küfürleşme nedeniyle çıktığı ve geçen süreçte da tarafların 2 kez yine küfürleşme nedeniyle birbirlerinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Tedavisinin ardından taburcu olan Hayrettin Akdağ, dün gözaltına alındı. Akdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zekeriya K.'nin tedavisi sürüyor.

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Kaynak: DHA

Karaman, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetlisini vurup başında sigara içen zanlı cezaevine gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Husumetlisini vurup başında sigara içen zanlı cezaevine gönderildi - Son Dakika
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