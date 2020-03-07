Karaman'da, aranması bulunan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da, aranması bulunan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da, aranması bulunan 7 kişi tutuklandı

6 saat önce

Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.

Karaman'da, aranması bulunan 7 kişi tutuklandı, System.String[]

Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.


Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ülke genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda yağma, cezaevinden firar ve yaralama başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan, 5 ay ile 6 yıl 5 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adliye'ye sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklanarak Karaman M Tipi Cezaevine konulurken, 5 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KARAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:12 Kaynak: İHA
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