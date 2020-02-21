Karaman'da asayiş uygulamasında 2 adet tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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Karaman'da asayiş uygulamasında 2 adet tabanca ele geçirildi
6 saat önce
Karaman'da jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında 2 adet tabanca ve tabancalara ait 18 adet mermi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:19 Kaynak: İHA
Karaman'da jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında 2 adet tabanca ve tabancalara ait 18 adet mermi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Lale köyü girişinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada şüphelendikleri C.K. (29) isimli şahsın üzerinde arama yapan jandarma, poşete sarılmış 2 adet tabanca ile tabancalara ait 18 mermi ele geçirdi. Tabanca ve mermilere el konulurken, C.K. ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN
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