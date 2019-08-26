Son Dakika Haberleri: Karaman'da asfalt çalışmaları
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Karaman'da asfalt çalışmaları

1 saat önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kentte devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

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Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kentte devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.


Şehit Muhammed Yalçın Bulvarında başlatılan asfalt çalışmalarını inceleyen Kalaycı, yetkililerden bilgi aldı.


Kalaycı, yaptığı konuşmada, belediyenin kısıtlı bütçesine rağmen alt ve üst yapı çalışmalarında büyük yol kat ettiklerini belirtti.


Çalışmalara ihtiyaç duyulan bölgelere öncelik vererek gerçekleştirdiklerini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:


"Üniversite yolunun sonunu TOKİ'ler bölgesine bağlayan Şehit Muhammed Yalçın Bulvarında ekiplerimiz asfaltlama çalışmalarına başladılar. Daha önce bu bulvarda aydınlatma ve altyapı çalışmaları tamamlanmıştı. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Çalışmalarımız devam edecek."

Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:02 Kaynak: AA
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