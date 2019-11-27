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Karaman'da asfalt çalışmaları

6 saat önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şehrin bir çok noktasında yol asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şehrin bir çok noktasında yol asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.


Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin tüm birimleriyle belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.


Vatandaşın huzuru ve rahatı için hizmetlere ve çalışmalara aralıksız devam edeceklerini ifade eden Kalaycı açıklamasında şunları kaydetti:


"Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehrin birçok noktasında gerçekleştirilen çalışmalarda yollar asfaltlanıp bakım ve onarımdan geçiyor, kaldırımsız sokaklar parke ve bordür taşlarıyla kaplanıyor. Şehrimizin ihtiyaç duyduğu hizmetler noktasında çalışmalarımıza ağırlık verdik ve planlamamızı baştan itibaren yaptık. Bir yandan geçmişte ihmal edilen kırsal mahallelerimize hizmetler sunarken, öte yandan da kent merkezinde yer alan yerleşim alanlarımızın eksiklerini gideriyoruz."

Fen İşleri Müdürlüğü, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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