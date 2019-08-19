Son Dakika Haberleri: Karaman'da asfalt çalışmaları hız kesmiyor
Son Dakika Güncel Haber

Karaman'da asfalt çalışmaları hız kesmiyor

1 saat önce

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Abdullah Sabri Ülgen Caddesi ve Yeni Mahalle'de sıcak asfalt çalışması yaptı.

Karaman'da asfalt çalışmaları hız kesmiyor, System.String[]

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin muhtelif yerlerinde asfalt serim, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yaz sezonu boyunca; Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi, Kızılay Caddesi, Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar Caddesi, Şeyh Şamil, Yenişehir, Sümer, İmaret, Elmaşehir, Sakabaşı, Karamanoğlu Mehmetbey, Gevher Hatun ve Üniversite Mahallelerinde asfalt ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

Acil ihtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede; asfalt, kaldırım, yama, yol genişletme, bordür ve parke çalışması yapıldığını söyleyen Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, son olarak Larende Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi, Buğday Pazarı girişi ve Yeni Mahalle'de eksik kalan sokaklara sıcak asfalt serildiğini kaydetti. Çalışmaların sezon sonuna kadar yoğun tempoyla sürdürüleceğini ifade eden Başkan Kalaycı: "Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve onlara konforlu bir yaşam sunabilmek amacıyla çalışmalarımızı hız kesmeden ve ara vermeden devam ettiriyoruz. Kısa zaman içinde şehrimizin ulaşımın verimliliğini arttırmak adına birçok mahallede yol yapım, iyileştirme ve onarım çalışması yaptık. Belirli bir plan ve program dahilinde en yakından en uzağa bütün noktalara hizmet götürme gayretindeyiz" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Karaman Belediyesi, Yeni Mahalle, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:34 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apartmana giren domuz yakalandı
Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder Kayyum kararı sonrası Doğu Perinçek'ten açıklama: HDP kapatılmalı Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 15:24:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da asfalt çalışmaları hız kesmiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]