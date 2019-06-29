Son Dakika Haberleri: Karaman'da asfalt çalışmaları sürüyor
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Karaman'da asfalt çalışmaları sürüyor

15 dakika önce

Karaman'da asfalt çalışması sürüyor.

Karaman'da asfalt çalışmaları sürüyor, System.String[]
Karaman'da asfalt çalışması sürüyor.

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin muhtelif yerlerinde asfalt serimi çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Karaman Belediyesi, eksik kalan mahallelerde asfalt serimi çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 957 Sokak'ta sıcak asfalt serim işlemini tamamladı. Yine Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 989 Sokak'ta asfalt serim çalışmaları ise devam ediyor. Ekipler bir yandan yol ve caddeleri asfaltlarken, bakım yapılması gereken yollarda da bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor" dendi. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:09 Kaynak: İHA
Karaman Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Karaman, Güncel
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