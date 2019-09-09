Son Dakika Haberleri: Karaman'da asfaltlama çalışmaları
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Karaman'da asfaltlama çalışmaları

17 dakika önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kentte asfalt ve yol bakım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Karaman'da asfaltlama çalışmaları, System.String[]

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kentte asfalt ve yol bakım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.


Kalaycı, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Fatih Mahallesi'ndeki doğalgaz çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarına başladığını belirtti.


Belediye olarak her mahallede önceden belirlenen ihtiyaç planına göre hizmetlere yön verdiklerini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:


"Alt yapı çalışmaları tamamlanmış cadde ve mahallelerimizdeki sıcak asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken; zamanla bozulmuş, asfalt ihtiyacı hissedilen yolların da bakım ve onarımları yapılarak yenileniyor. Bununla birlikte ekiplerimiz şehrimizin belirlenen noktalarında altyapı, kaldırım, yol genişletme, kavşak ve peyzaj çalışmaları yürütüyor. Planlı ve programlı çalışmaya önem veriyoruz. Vatandaşlarımız için modern bir altyapı ve üst yapı oluşturmak, onların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Fatih Mahallesi, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:16 Kaynak: AA
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