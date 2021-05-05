Karaman'da asfaltlama çalışmaları - Son Dakika

Karaman Belediyesi, Kemal Kaynaş Caddesi'ndeki Perşembe pazarının kurulduğu caddeyi asfaltlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin tam kapanma sürecinde üst yapı çalışmalarına ağırlık verdiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alişahane Mahallesi Perşembe pazarının kurulduğu yerde asfalt çalışması başlatan ekipler, zamanla deforme olmuş, çukurlar oluşmuş ve kullanışsız hale gelen caddedeki eski asfaltı sıyırarak yerine sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Sıyırılan eski asfalt ise geri dönüşümde kullanılmak üzere asfalt şantiyesine taşınıyor. Ekipler, belirli bir plan çerçevesinde trafik ve yaya yoğunluğunun yaşandığı yollarda düzenleme ve yenileme çalışmalarının devam edecek."