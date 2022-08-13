Asker eğlencesinde ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar 11 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Asker eğlencesinde ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar 11 kişiyi yaraladı

13.08.2022 02:41
Asker eğlencesinde ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar 11 kişiyi yaraladı

Karaman'da asker eğlencesinde av tüfeğiyle rastgele açılan ateş nedeniyle 11 kişi yaralandı.

Karaman'da asker eğlencesinde av tüfeğiyle rastgele açılan ateş nedeniyle 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bir evin önünde asker eğlencesi yapılırken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tüfekle rasgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalardan 11 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Karaman, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asker eğlencesinde ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar 11 kişiyi yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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