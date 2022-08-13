Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bir evin önünde asker eğlencesi yapılırken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tüfekle rasgele ateş açtı.

Kaynak: AA

Karaman, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Asker eğlencesinde ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar 11 kişiyi yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.