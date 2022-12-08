Karaman'da askeri araç devrilip alev aldı, 3 asker canlarını son anda kurtardı

Saat 01.30 sıralarında Karaman'ın Ayrancı ilçesi yakınlarında Ayrancı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri, sorumluluk alanlarındaki köylerdeki devriye görevinin ardından ilçe komutanlığına dönüşe geçti.
Uzman Çavuş Halil T. idaresindeki devriye aracının sol ön lastiği patladı. Sürücünün kontrolünden çıkan askeri araç, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından da yol ortasına devrildi.
Araç sürücü Halil T., astsubay Mehmet B, ve uzman çavuş Ömer Faruk T. yaralandı. Araçta aniden alev aldı. Yaralı 3 asker de son anda kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 asker, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kullanılmaz hale gelen araç, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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