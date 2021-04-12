Karaman'da 'Askıda kıyafet' projesi - Son Dakika

Karaman'da 'Askıda kıyafet' projesi

12.04.2021 13:19
Karaman'da 'Askıda kıyafet' projesi, System.String[]

Karaman'da bir ilkokul tarafından düzenlenen 'Askıda kıyafet' projesi hayata geçirildi.

Karaman'da bir ilkokul tarafından düzenlenen 'Askıda kıyafet' projesi hayata geçirildi.

Okul yöneticileri, öğrenci velileri ile Türk Kadınları Birliği Derneği Karaman Şubesi ve Halk Eğitim Merkezi'nin destekleriyle düzenlenen projede toplanan kıyafetler ihtiyaç sahibi kişilere veriliyor. Evlerde kullanılmayan kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının amaçlandığı projenin açılışına, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kurt, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Serin, Kale İlkokulu Müdürü Emin Uğuz ile öğrenci velileri katıldı. Okul kantin alanında Ramazan ayı boyunca askıda kıyafet ve gıda paylaşım noktası oluşturduklarını söyleyen Okul Müdürü Emin Uğuz, "Bu yardımlaşma çalışması Kale İlkokulu, Türk Kadınları Birliği Derneği Karaman Şubesi ve Halk Eğitimi Merkezi kurslarının katkılarıyla olmuştur. Yaklaşık bir yıldır çevreye duyurularak halkımızın evlerinde fazla olan sıfır veya ikinci el giyim eşyaları okulumuzda toplanmıştır. Bunlarla birlikte sonradan gıdayı da dahil ederek geliştirdik. Gıda şimdilik az ama vereceğini beyan eden birçok velilerimiz vardır ancak daha çok Ramazan ayı içinde vermeyi düşündüklerini biliyoruz. Bu çalışmamızın amacı, Büyük mutasavvıf Yunus Emre'nin sözü olan 'Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz' sözüyle yola çıktık. Bu amaçlar doğrultusunda başlattığımız bu hizmet bugünden başlayıp, Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün 14.00 ile 16.00 saatleri arası açık olacak olup, ihtiyaç sahibi velilerimiz ile mahalle halkımızın faydalanması sağlanacaktır. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat ederek görevlilerimizin yönlendirmesi ile güvenli bir yardımlaşma olması için tüm tedbirler alınmaktadır. Ayrıca bu çalışma ramazan boyu devam edeceğinden, alınanın yerinin doldurulması ve devir daimin sağlanması için yardım yapabilecek duyarlı vatandaşların katkıları beklenmektedir. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kurt ise konuşmasında; "Bu yardımlaşma ve dayanışma kültürünün çocuklarımıza da aktarılması bakımından çok güzel bir dayanışma ortaya çıkmış. Baktığımız zaman öğrencilerimiz ve velileri var, STK'larımız var, okulumuz var. Alırken de verirken de öğrencilerimizin işin içinde olması, küçük yaşta yardımlaşmayı öğrenmeleri açısından çok önemli. Yardımlaşırken az veya çok olması önemli değildir, önemli olan bu alışkanlığın küçük kardeşlerimize kazandırılmasıdır. Ramazan ayına hazırlandığımız şu günlerde böylesi bir projenin hayata geçmesi de oldukça anlamlı. Pandemi nedeniyle kapalı olan okul kantin alanının da bu projede değerlendirilmiş olması güzel bir düşünce. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu. - KARAMAN

Karaman'da 'Askıda kıyafet' projesi
Karaman'da 'Askıda kıyafet' projesi
Karaman'da 'Askıda kıyafet' projesi

milli eğitim bakanlığı, Ramazan, Karaman, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karaman'da 'Askıda kıyafet' projesi - Son Dakika


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