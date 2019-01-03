Karaman'da Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Başvuruları Başladı

Karaman Emniyet Müdürlüğü, patlayıcı madde ateşleyici yeterlilik belgesi başvurularının başladığını bildirdi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü, patlayıcı madde ateşleyici yeterlilik belgesi başvurularının başladığını bildirdi.





İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, sivil amaçlı patlayıcı maddeleri kullanacakların yeterlilik sınavlarına katılmaları ve yapmak istedikleri işin niteliğine uygun olan ateşleyici yeterlilik belgesini almalarının zorunlu olduğu belirtildi.





Başvuruların İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu kapsamda 14. B sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi yazılı sınavı 17 Mart 2019'da saat 10.00'da, mülakat sınavı ise 18-22 Mart 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır. B Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi sınavına katılmak isteyenlerin en geç 5 Mart 2019'da saat 17.00'ye kadar İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Adaylar sınavla ilgili ayrıntılı bilgiye ozelguvenlik.pol.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir."

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