Karaman'da, "Ayasofya" için şükür namazı ve duası - Son Dakika

Karaman'da, "Ayasofya" için şükür namazı ve duası

Karaman'da, Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılması nedeniyle öğle namazının ardından şükür duası programı düzenledi.

Karaman'da, Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılması nedeniyle öğle namazının ardından şükür duası programı düzenledi.

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Serinlemek amacıyla çaya giren amca yeğen boğuldu
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi


Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasından dolayı Karaman Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen şükür duası programına platformu üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazından sonra Aktekke Camisi'nde kılınan şükür namazının ardından cemaat, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Burada, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için verilen kararın altında imzası bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini belirten Karaman Sivil Platformu Başkanı Yunus Özdemir, "Sonsuz kere hamd ediyoruz. Yıllardır İslam aleminin, Müslümanların, bütün milletin özlemi olan, Fatih'in emaneti olan Ayasofya Camii Kebiri'nin tekrar ibadete açılmasına dünya gözüyle şahit olduk. Nasıl ki, bayrağımız sembolse, ezanımız sembolse, Ayasofya Camisi Kebiri'de bu toprakların Türk yurdu olması, İslam yurdu olması, Müslüman yurdu olmasının mührüdür. Allah'a hamdolsun buna tanık olduk. Bunun için şükrediyoruz. Bu kararın altında imzası olan, bu dirayeti ortaya koyan Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun ondan. Başta ondan olmak üzere, bu kararın altında emeği olan imzası olan herkesten Allah razı olsun. Hepsine kalbi şükranlarımızı teşekkürlerimizi arz ediyoruz" dedi.


Program okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından sona erdi. - KARAMAN

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ayasofya, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karaman'da, 'Ayasofya' için şükür namazı ve duası - Son Dakika

Son Dakika

21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 18:58 Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti 18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 15:57 Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
18:58
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
16:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 22:01:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'da, "Ayasofya" için şükür namazı ve duası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]