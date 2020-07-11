Karaman'da, "Ayasofya" için şükür namazı ve duası - Son Dakika

Karaman'da, "Ayasofya" için şükür namazı ve duası

Karaman'da, "Ayasofya" için şükür namazı ve duası Karaman'da, Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılması nedeniyle öğle namazının ardından şükür duası programı düzenledi.

Karaman'da, "Ayasofya" için şükür namazı ve duası

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KARAMAN - Karaman'da, Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılması nedeniyle öğle namazının ardından şükür duası programı düzenledi.

Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasından dolayı Karaman Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen şükür duası programına platformu üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazından sonra Aktekke Camii'nde kılınan şükür namazının ardından cemaat, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplandı. Burada, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için verilen kararın altında imzası bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini belirten Karaman Sivil Platformu Başkanı Yunus Özdemir, "Sonsuz kere hamd ediyoruz. Yıllardır İslam aleminin, Müslümanların, bütün milletin özlemi olan, Fatih'in emaneti olan Ayasofya Camii Kebiri'nin tekrar ibadete açılmasına dünya gözüyle şahit olduk. Nasıl ki, bayrağımız sembolse, ezanımız sembolse, Ayasofya Camii Kebiri'de bu toprakların Türk yurdu olması, İslam yurdu olması, Müslüman yurdu olmasının mührüdür. Allah'a hamd olsun buna tanık olduk. Bunun için şükrediyoruz. Bu kararın altında imzası olan, bu dirayeti ortaya koyan Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun ondan. Başta ondan olmak üzere, bu kararın altında emeği olan imzası olan herkesten Allah razı olsun. Hepsine kalbi şükranlarımızı teşekkürlerimizi arz ediyoruz" dedi.

Program okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından sona erdi.

Ayasofya, Karaman, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Karaman'da, 'Ayasofya' için şükür namazı ve duası - Son Dakika

Son Dakika

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22:56
Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
21:51
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
18:45
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
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