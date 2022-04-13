Karaman'da ayılar arı kovanlarını parçaladı - Son Dakika
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Karaman'da ayılar arı kovanlarını parçaladı

13.04.2022 12:52
Karaman'da ayılar arı kovanlarını parçaladı

Karaman'da ayıların saldırısına uğrayan arı kovanları parçalanarak kullanılamaz hale geldi.

Karaman'da ayıların saldırısına uğrayan arı kovanları parçalanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün merkeze bağlı Kalaba köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arıcılık işiyle uğraşan Ahmet Levent, 50'ye kakın arı kovanını önceki gün köy yakınlarında dağlık araziye bıraktı. Araziye koyduğu kovanları 1 gün sonra kontrole giden Ahmet Levent, kovanların tamamının kırılarak parçalandığını gördü. Yapılan incelemede kovanların ayılar tarafından parçalandığı anlaşıldı. Köylüler, ayı ve domuzların sık sık köylerine gelerek arı kovanlarına ve ekili arazilere zarar verdiklerini söyledi. - KARAMAN

Karaman'da ayılar arı kovanlarını parçaladı
Karaman'da ayılar arı kovanlarını parçaladı

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Ahmet Levent, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da ayılar arı kovanlarını parçaladı - Son Dakika


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